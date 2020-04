Silêncio da mídia norte-coreana sobre paradeiro de Kim atiça especulações sobre a sua saúde

A mídia estatal da Coreia do Norte não fez menção à saúde ou ao paradeiro do líder Kim Jong Un nesta Quarta-feira, um dia depois de uma intensa especulação sobre a sua saúde ser provocada por reportagens, segundo as quais ele está gravemente doente após um procedimento cardiovascular

A mídia norte-coreana adoptou uma postura de normalidade, publicando matérias sobre os feitos de Kim e publicando alguns dos seus comentários mais antigos, ou sem data, sobre questões como a economia. Autoridades da Coreia do Sul e da China e fontes a par da inteligência dos Estados Unidos questionaram as reportagens das mídias sul-coreana e norte-americana segundo as quais ele está seriamente doente, e a Casa Branca disse que está a monitorar a questão atentamente. O presidente norte-americano, Donald Trump, que realizou cimeiras inéditas com Kim, em 2018 e 2019, e tentou persuadi-lo a abdicar das suas armas nucleares, disse que as reportagens não foram confirmadas e não lhes deu muito crédito.

“Vamos ver como ele fica”, disse Trump numa conferência de imprensa na Casa Branca na Terçafeira. “Não sabemos se as reportagens são verdadeiras.” A especulação sobre a saúde de Kim emergiu devido à sua ausência da comemoração do aniversário do seu avô, Kim Il Sung, o fundador da Coreia do Norte, no dia 15 de Abril. Nesta Quarta-feira, as principais manchetes da agência de notícias estatal KCNA incluíram notícias sobre equipamentos desportivos, a colheita de amora e uma reunião em Bangladesh para estudar a “juche”, a ideologia norte- coreana de auto-dependência.

O jornal oficial Rodong Sinmun publicou comentários antigos ou sem data atribuídos a Kim em artigos sobre economia, a indústria têxtil, o desenvolvimento das cidades e outros tópicos. Como de praxe, o nome de Kim estava estampado em todo o jornal, mas não havia matérias sobre seu o paradeiro. Um porta-voz da Casa Azul presidencial sul-coreana disse que o seu país não pode confirmar o paradeiro de Kim nem se ele passou por uma cirurgia. A Coreia do Sul não detectou nenhuma actividade incomum no vizinho do norte, disse ele. O Daily NK, um site especializado de Seul, noticiou na noite de Segunda- feira, que Kim, que se acredita ter 36 anos de idade, foi internado no dia 12 de Abril horas antes do procedimento cardiovascular. A versão em inglês da reportagem publicou uma correcção na Terça-feira, dizendo que o texto se baseou numa única fonte sul-coreana, e não em várias, como dito inicialmente. Segundo o site, a saúde de Kim se deteriorou desde Agosto devido ao seu tabagismo intenso, à obesidade e à sobrecarga de trabalho e ele está a ser tratado numa vila na estância do monte Myohyan, ao norte da capital Pyongyang.

Coreia do Norte está a preparar irmã de Kim Jongun para sucedê-lo, noticia mídia

Desde o final do ano passado, Pyongyang tem preparado Kim Yo-jong, a última irmã do líder norte- coreano Kim Jong-un, em caso de emergência, comunicou a mídia japonesa. O jornal japonês Yomiuri, citando fontes sul-coreanas e americanas, informou que foi decidido durante um plenário realizado no final de 2019 que, em caso de morte súbita de Kim Jong-un, todo o poder no país será transferido para a sua irmã de 32 anos. As fontes do jornal afirmam que depois disso “muitas directrizes do partido e da linha militar foram emitidas em nome de Kim Yo-jong”. Segundo a mídia, um grupo de médicos da França visitou Pyongyang em Janeiro, supostamente por causa da piora do estado de saúde de Kim Jong-un, supostamente sofrendo de pressão alta, doença cardíaca e diabetes.

O treinamento para substituir o líder nortecoreano foi acelerado e ela se tornou, efetivamente, a segunda pessoa na hierarquia norte-coreana. Kim não é visto desde 11 de Abril, tendo até mesmo não comparecido às festividades do aniversário do seu avô e fundador da Coreia do Norte, Kim Ilsung, celebrado todo dia 15 de Abril, ocasionando, assim, rumores. Anteriormente, a CNN notificou que Kim “desapareceu” nos últimos dias devido a problemas de saúde. Contudo, o presidente americano donald Trump, que previamente havia-se encontrado com Kim Jong-un três vezes, disse que os rumores sobre a saúde precária do líder norte-coreano não foram confirmados por ninguém.