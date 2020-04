Angoalissar doa mais de 100 toneladas de bens alimentares

O grupo empresarial Angoalissar vai doar, até ao fim do ano em curso, mais de 120 toneladas de produtos da cesta básica desde arroz, massa, feijão, óleo, açúcar, leite condensado a mais de 600 famílias carenciadas.

O grupo Angoalissar deu início no mês passado a uma campanha de doação de bens alimentares durante o ano todo a seis províncias do país, nomeadamente, a província do Cunene, Namibe, Cabinda, Cuanza-Norte, Huíla e Bengo. Segundo a administração do grupo, o objectivo principal das referidas doações é fornecer ajuda às famílias de 6500 famílias carenciadas nesta fase difícil que o país atravessa com a Covid-19.

Refere ainda que as acções especificas em relação à Covid-19, iniciou-se no mês de Março com a doação de alimentos ao centro de quarentena e, neste momento, encontra-se na província do Cunene para fazer a entrega dos bens. Dado o actual contexto, as empresas do grupo Angoalissar tomaram as providências cabíveis para proteger os funcionários e a comunidade ao redor dos seus estabelecimentos.

A administração do grupo sublinhou que houve a necessidade de as empresas do grupo reduzirem a presença dos funcionários, bem como habilitando o home office como prioridade para aqueles que podem. “Temos muita preocupação em cuidar bem dos nossos funcionários para que estejam bem, juntamente com as suas famílias”, referiu. Além deste gesto, a empresa vai brindar os funcionários com 2000 cestas.

Presente em Angola há quase 30 anos, o grupo empresarial procura ajudar sempre durante os momentos difíceis com o que for necessário. A empresa, no âmbito da sua responsabilidade social, é a principal patrocinadora do Banco Alimentar Kudia, que é um projecto que tem fornecido alimentos a ONG’s em Angola, e presta ajuda aos mais carentes. A Angoalisaar levou também água potável à Comunidade da Lucira, e construiu a escola de Cabinda para mais de 1.200 alunos. Continuamente, a academia Angoalissar dá formação gratuita aos seus funcionários de forma a prepará-los para o trabalho em áreas especificas e sociais.