Ernst & Young cria linha de apoio às empresas

A linha denomiada “EY pandemia” visa dar respostas a questões relacionadas com a fiscalidade e gestão das empresas, bem como ajudar as empresas a lidarem com a actual mudança no mercado de trabalho, tendo em conta a pandemia Covid-19.

Brenda Sambo

A empresa de assessoria fiscal, gestão de riscos e assessoria de transacção Ernst & Young criou, recentemente, a sua linha denominada EY Pandemia para responder a eventuais questões relacionadas à fiscalidade, gestão de empresas e, sobretudo, como a Covid-19 afecta o dia-dia das empresas, dos clientes, adiantou a OPAÍS, o representante EY em Angola, Carlos Bastos. Segundo o gestor, através desta linha, os especialistas da EY vão, igualmente, dar respostas sobre as medidas implementadas pelo Governo, esclarecimentos sobre os processos e trâmites que as empresas devem colocar em prática para poderem reagir e adaptar as organizações a um novo contexto. Salientou ainda que a linha vai servir também de ajuda para as medidas imediatas de estímulo para empresas e particulares nacionais. Assim como fornecer dicas de smart work, para dinamizar o tele-trabalho, por forma a que este seja tão frutífero quanto o trabalho in loco, conselhos em áreas como fiscalidade e previsões sobre o impacto desta pandemia na economia mundial. “Com essa linha a EY pretende reforçar, desta forma, a sua relação de parceria, aposta e capacidade de resposta aos seus clientes e empresas nacionais”, disse. Referiu que desde o primeiro dia, a EY criou medidas de prevenção que vão desde a redução de pessoal no escritório às reuniões presenciais nos escritórios da EY Angola que passaram a ser feitas por vídeo-conferências, restrição do acesso ao escritório a pessoas provenientes dos países que, na altura, registavam casos de infecção, limpeza geral de desinfestação no seu escritório. Com o “smart work”, os trabalhadores passaram a trabalhar a partir de casa. “Temos as ferramentas e as metodologias adequadas para assegurar que as nossas equipas prestam o mesmo serviço, com a mesma qualidade à distância”, assegurou. A empresa, no âmbito da sua responsabilidade social tem levado a cabo diferentes projectos, tal como o programa de bolsas de estudo e empregabilidade que, segundo o responsável, visa não só contribuir para a formação académica e profissional de jovens com elevado potencial, mediante o estabelecimento de programas de apoio ao desenvolvimento de estudantes de Universidades de referência no país, como atrair futuros profissionais e garantir a formação dos seus jovens talentos, que serão os líderes de amanhã. Sobre EY A Ernst Young é líder global em auditoria, assessoria fiscal, assessoria de transacções e assessoria de gestão. Os insights e serviços de qualidade que prestam ajudam a credibilizar e a construir confiança nos mercados de capitais e em economias de todo o mundo. Desenvolvemos líderes e equipas que trabalham para cumprir as expectativas dos stakeholders. Assim, temos um papel importante na construção de um melhor mundo de negócios para os colaboradores, clientes e as comunidades em que nos inserimos.