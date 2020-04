Sonangol vende participações em nove empresas

A Angop apurou que na sociedade Petromar a Sonangol está a alienar 30% do seu capital, 51% cada na Sonatide Marine Limited e Sonatide Marine Angola Limitada e 40% cada Sonamet Industrial S.A é Sonarcergy – serviços e construções petrolíferas, Lda.

A venda das participações está enquadrada no programa de privatizações e abrange ainda a alienação de 10% do capital na empresa Paenal-Porto Amboim Estaleiros Navais, 33, 33% da SBM Shipyard, 30% da Sonadiets, Limitada e igual percentagem da Sonadiets Services, S.A.

O concurso público está a ser conduzido pela Comissão de Negociação para o Processo de Alienação da Quota da Sonangol no Segmento de Recursos Minerais e Petróleos.

Para os candidatos, a Sonangol exige documentos de habilitação nos termos do programa do concurso, além de uma caução provisória entre sete e 15 mil dólares norte-americanos ou equivalente em kwanzas, à base da taxa de câmbio do Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo com os anúncios, a obtenção das peças do procedimento estão asseguradas nos termos da Lei da Contratação Pública.

Para a apresentação de candidaturas, no caso da Petromar, o prazo é 30 de Maio deste ano, com a apresentação das propostas em agenda para o dia 23 de Julho.

Já as candidaturas para a Sonatide Marine, Limited e Sonatide Marine Angola estão agendadas para o dia 15 de Maio, e a apresentação das propostas para o dia 15 de Junho deste mesmo ano.

No âmbito do programa de privatizações, a Sonangol tem um total de 54 participações a serem alienadas em Angola e no estrangeiro.

Em Janeiro deste ano, a Sonangol já lançou o concurso público para alienação dos interesses que detém em seis empresas.

Trata-se das empresas Atlântida Viagens Turismo, S.A, em Luanda, WTA Internacional, S.A, Atlântida Viagens Turismo, S.A, em Lisboa, WTA Travel Agency, S.A. (Luanda), WTA, S.A (Paris), WTA/Houston Express, Inc e ITSS- Internacional Travel Services and Sistems, Inc.

As empresas que dedicam-se à actividade de viagens e turismo e têm sedes em Angola, Portugal, Estados Unidos da América e França.