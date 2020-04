Covid-19: mantêm-se os 25 infectados e chegaram mais 2 toneladas de material de biossegurança doado pela China

Os 17 cidadãos com sintomas activos do novo Coronavírus continuam a ser monitorizados em Luanda, por profissionais de saúde. Felizmente, o quadro clínico de todos é “estável”, informou Franco Mufinda.

O secretário de Estado Para a Saúde Pública declarou que, das análises feitas nas últimas 24 horas, reunidas com as demais, perfazem 2.196 testes feitos até ao momento, em várias províncias do país, ocorrendo a maioria na capital.

Mufinda relembrou que destes, 25 tiveram “como desfecho positivo”, não havendo alteração nos dados de ontem para hoje, Sábado.

Restam 434 amostras em processamento e, no seio destas, incluem-se “amostras do condomínio Infinity e dos membros da tripulação do vôo da TAAG que trouxeram os compatriotas”, angolanos repatriados que chegaram ao país na Segunda-feira.