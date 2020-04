Angola disputa torneio de xadrez online

Por:Mário Silva

Quatro xadrezistas angolanos participam na primeira edição do Torneio Internacional da modalidade em Sub- 14, via online, devido à propagação da pandemia do novo Coronavírus “Covid-19”, doença que ainda não tem cura. Segundo uma fonte a que OPAÍS teve acesso, a competição visa ocupar os atletas neste período que a pandemia assola o mundo, pois a mesma prova tem como objectivo desenvolver o “desporto-ci- Dr ência” no continente africano. A fonte assegurou que estão também presentes no certame a Nigéria e a África do Sul, países que têm atletas com muita qualidade. Os xadrezistas angolanos vão procurar dignificar as cores da bandeira nacional. Bruno Costa, da Escola Macovi, Leonel Soares, da Escola Sacri do Cazenga, Jaime Sonho e Gemima Paulo, este dois pertencem a Ditroive de Viana. Gemima Paulo, tri-campeã da província de Luanda em Sub-14, pela forma inteligente de jogar é a esperança dos angolanos nesta competição.