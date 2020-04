FiFA apoia federações nacionais

A Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) anunciou, nesta Sexta-feira, que vai distribuir cerca de 150 milhões de Euros pelas 211 federações nacionais, a fim de ajudar com as perdas sofridas devido à pandemia da Covid-19. O financiamento relativo a 2019 e 2020 é o primeiro passo de um plano de alívio para apoiar, nos próximos dias, a comunidade do futebol, cabendo concretamente a cada filiado o valor de 500 mil Euros. Na informação divulgada no sítio do órgão reitor da modalidade no mundo “FIFA. com”, o presidente da instituição, Gianni Infantino, afirmou que a pandemia causou desafios sem precedentes. Em circunstâncias normais, as associações membros receberiam apenas o valor total da contribuição mediante o cumprimento de critérios específicos, em vez disso, a FIFA procede assim para ajudar a proteger a modalidade. A segunda parcela da verba correspondente a este ano, por exemplo, só seria atribuída em Junho, mas decidiuse pela antecipação do pagamento. Segundo o órgão reitor, essa assistência imediata deve ser usada para mitigar o impacto financeiro da pandemia que assola o mundo e cumprimento das obrigações, entre outras, com os funcionários.