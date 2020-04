Cambambe executa projectos sociais do PIIM

Mil milhões, 936 milhões, 106 mil e 417 kwanzas constituem o orçamento para este ano destinado ao município de Cambambe, província do Cuanza-Norte, no âmbito da operacionalização de investimentos públicos inseridos no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM)

A informação foi prestada à Angop pelo director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística da Administração Municipal de Cambambe, Pedro Estes Kilombo, aclarando que os referidos fundos deverão ser aplicados essencialmente em investimentos em infra-estruturas. Nas acções previstas, consta a construção de seis escolas, sendo uma de 22 salas de aulas na cidade do Dondo e avaliada em 429, 3 milhões de kwanzas, três unidades com 12 salas de aulas, nas localidades de Cassoalala, Alto-Dondo e bairro Cassesse, um investimento estimado em 485, 9 milhões de kwanzas.

Os fundos para o sector da educação prevêm ainda a construção de outras duas escolas com sete salas de aulas/ cada, nas localidades de Dangeya- Menha e Zenza do Itombe. Pedro Kilombo indicou, por outro lado, a previsão de um orçamento de 864, 5 milhões de kwanzas para a conclusão das obras de reabilitação do hospital municipal e 31, 6 milhões de Kwanzas para a aquisição de equipamentos do sector das águas e saneamento básico. Salientou que os fundos previstos abarcam a contratação de empresas de fiscalização e que, paralelamente ao PIIM, o município de Cambambe conta com um orçamento de 25 milhões de kwanzas/mês para a manutenção de infra-estruturas, criação de pequenos recintos de lazer e infância, embelezamento da zona urbana, entre outros encargos