Cientista russo prevê 2ª vaga de infecções por coronavírus e sua duração

Enquanto no mundo são anunciadas medidas de flexibilização da quarentena, cientista russo respondeu a perguntas sobre o possível retorno da pandemia e questões relacionadas ao vírus

Para o director do Centro de Imunologia e Biomedicina Molecular da Universidade Estatal de Moscovo, Mikhail Paltsev, o coronavírus deverá voltar durante o Outono no Hemisfério Norte neste ano. Questionado se quem já teve a Covid-19 corre o risco de nova infecção, Paltsev disse em entrevista ao jornal Parlamentskaya Gazeta: “Durante quanto tempo actua a imunidade? Talvez por um ano, levando em consideração que este é um vírus que causa doenças respiratórias, por analogia com os vírus da gripe […] Mas, para se ter certeza, serão necessários pelo menos três anos de pesquisas.

Aparentemente, com o tempo, a infecção por coronavírus, assim como a gripe, terá diferentes formas. Em alguém vai ser só um resfriado leve, noutro uma bronquite e noutro mais danos nos pulmões.” ‘Segunda onda será menos intensa’ Sobre a hipótese de retorno do coronavírus, Paltsev apontou como exemplo a Rússia, onde a segunda onda poderia ocorrer entre o Outono e o Inverno, assim como na Primavera. Contudo, para o especialista, um novo surto não seria tão intenso como o cenário actual. Como método preventivo, o especialista aconselha vitaminas B, C e D, embora o bom nível de vitaminas no organismo não garanta defesa em 100%, elas aumentam a capacidade do corpo de resistir aos vírus.