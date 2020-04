Cuba envia médicos à África do Sul para combater o coronavírus

Cuba enviou 216 profissionais de saúde para a África do Sul no Sábado, a mais recente das mais de 20 brigadas médicas que enviou para combater a pandemia de coronavírus, no que alguns chamam de solidariedade socialista e outras diplomacia médica

O país enviou cerca de 1.200 profissionais de saúde em grande parte para nações vulneráveis da África e do Caribe, mas também para países europeus ricos, como a Itália, que foram particularmente afectados pelo novo coronavírus. A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, pediu às nações que não aceitem as missões médicas de Cuba sob acusações de exploração dos seus trabalhadores, o que Havana nega. Mas as chamadas não foram atendidas porque os sistemas de saúde sobrecarregados receberam bem a ajuda. Cuba, que confirmou 1337 casos do vírus em casa e 51 mortes, possui um dos maiores números de médicos per capita do mundo e é conhecida pelo seu foco em prevenção, atenção primária à saúde e preparação para combater epidemias. “A vantagem de Cuba é que eles são um modelo de saúde comunitária, que gostaríamos de usar”, disse o ministro da Saúde da África do Sul, Zweli Mkhize, em entrevista colectiva no início deste mês. A África do Sul registou 4.361 casos, incluindo 86 mortes, com 161.004 pessoas testadas para o vírus a partir de Sábado.

O país tem uma relação especial com Cuba, que apoiou a luta contra o apartheid – um conflito que incluía tropas cubanas que lutaram e morreram no Sul de Angola. DeMédicos cubanos bastante entusiasmados por trabalharem fora de Cuba pois que Nelson Mandela foi libertado da prisão, em 1990, ele agradeceu repetidamente o líder revolucionário Fidel Castro. A África do Sul enviou suprimentos médicos a Cuba para ajudar na luta contra o coronavírus no avião que agora está regressar com a brigada médica cubana, escreveu a embaixada de Cuba no Twitter. “São tempos de solidariedade e cooperação. Se agirmos juntos, podemos impedir a disseminação do coronavírus de maneira mais rápida e econômica ”, afirmou o embaixador de Cuba na África do Sul, Rodolfo Benítez Verson, em comunicado.

Cuba enviou os seus “exércitos de vestes brancas” para locais de desastres e surtos de doenças em todo o mundo em grande parte nos países pobres desde a revolução esquerdista de 1959. Os seus médicos estavam na linha da frente na luta contra a cólera no Haiti e contra o Ébola na África Ocidental na década de 2010. Cuba também exporta médicos em troca de dinheiro, geralmente enviando-os para locais remotos e empobrecidos, onde os médicos locais não querem trabalhar. As exportações de serviços médicos são a sua principal fonte de moeda forte, à frente do turismo ou do açúcar, apesar dos governos do Brasil, Bolívia e Equador terem enviado seus médicos cubanos a fazer as malas nos últimos anos depois de se mudarem para a direita. Cuba tem mais de 37.000 profissionais de saúde em 67 países em todo o mundo, segundo o Ministério das Relações Exteriores.