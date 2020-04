Rádio norte-coreana fala sobre Kim Jong-un em meio a relatos da sua morte

Enquanto se especula que o líder norte-coreano possa ter falecido após uma cirurgia cardíaca, a rádio estatal do país fala sobre actividades de Kim Jong-un, segundo a mídia sul-coreana

Entre as actividades está a saudação de agradecimento que Kim- Jong-un endereçou aos envolvidos na construção da nova cidade norte-coreana de Samjiyon, cuja cerimônia de inauguração ocorreu no ano passado com a presença do líder. Contudo, não foi especificada a forma como a saudação foi dirigida, segundo publicou a agência sul-coreana Yonhap. Também foi comunicado a recepção de um telegrama enviado pelo líder do Partido Comunista Federação Russa, Gennady Zyuganov, a Kim. Na mensagem, o político russo felicitou o mandatário norte-coreano um ano após a visita de Kim à Rússia.

Mensagem a Bashar Assad

Ainda de acordo com a agência norte-coreana KCNA, Kim Jongun também enviou uma mensagem ao presidente sírio Bashar Assad ainda no último dia 22. Kim agradeceu ao líder árabe em retribuição pelas felicitações dirigidas por Assad por ocasião do 108° aniversário do nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Ilsung. Todos os anos a Coreia do Norte celebra o Dia do Sol (15 de Abril) para prestar homenagem ao fundador do Estado socialista. Rumores Nos últimos dias tem se especulado que Kim Jong-un possa ter falecido após uma cirurgia mal sucedida ao coração.

Os rumores

Foram fomentados após a ausência de Kim na última celebração do Dia do Sol. Contudo, não há até agora qualquer informação oficial sobre a suposta operação ou o estado de saúde do líder.