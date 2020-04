Leiam, por favor

Algumas empresas e institutos têm publicado estudos sobre os efeitos da Covid-19 e das medidas de confinamento em Angola. Há pessoas que dizem que estão em casa a cumprir todas as recomendações e imposições. Eu acredito, há. Mas poucas. O que ressalta destes estudo são aspectos como o que as pessoas fazem neste tempo. Fala-se de se estar a ver mais televisão e a ouvir mais a rádio em busca de informação credível. Isto é bom, mas não chega. Nas referências à ocupação do tempo falta um elemento essencial para a edificação da pessoa: a leitura. Ainda não vi ninguém a dizer que fica em casa a ler. E aqui não cabem as crianças aplicadas nas tele-aulas. Curiosamente, pelo menos no jornal OPAÍS, começam a chegar inúmeras propostas de textos opinativos para publicação. Uma maravilha. Ou quase. Há textos perfeitamente tóxicos, são cadeiras em que alguns querem montar para serem vistos. Lixo político de ataques que os deveria envergonhar. Vemos, aliás, como a lama política está em abolição em Angola, em pleno período de crise. Há mesmo gente sem carácter. Há também aqueles que vão à Internet, copiam uns compêndios e nos remetem textos enormes, com gráficos, grelhas, et.. impublicáveis num jornal. É certo que lhes deve fazer um enorme bem à alma uma máscara de intelectualidade, mas não é preciso exagerar. Ir a sites da Internet compilar dez pensamentos alheios e apresentar como texto original é indecente. E há também aquelas pessoas que apresentam um texto limpo, mas que não casa com aquilo que elas escrevem com o seu próprio punho. Entre os e-mails trocados e o texto de opinião vai a distância de sete vidas. Uma pessoa não pode dar oito erros em vinte palavras e depois apresentar um texto de três mil caracteres limpo. Ou é plágio, ou é a moda de pagar alguém que escreva e depois põe-se o nome na assinatura. É imoral. Mas há uma forma simples de se chegar lá, com humildade, basta passar a ler. Ler muito, interpretar bem, tirar dúvidas com quem saiba mais. É o que eu faço. Não há que ter vergonha.