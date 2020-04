O editorial:Os preços da doença

Sílvia Lutukuta, a ministra da Saúde, revelou, na Segunda-feira, os preços dos ventiladores tanto no mercado nacional quanto no externo. Mas não foi tudo, disse também o que custa o tratamento de um doente de Covid-19 por dia. É assustador, sobretudo quando se sabe que o Estado não tem condições para tratar muita gente. Quem quer ter a certeza de que sobreviverá em caso de a doença crescer em Angola, que cumpra rigorosamente as medidas necessárias e faça cumprir a quem lhe seja próximo. Um doente ventilado pode custar um milhão de kwanzas por dia. Até onde se sabe, na UTI, até recuperar, um doente pode ficar por semanas. Ora, Angola não tem ventiladores suficientes. Se houver dez doentes graves por município, serão cerca de mil e seiscentos e cinquenta no total do país. Angola não tem nem metade deste úmero de ventiladores. Nos países em que a doença se alastrou chegase ao ponto de desligar alguns doentes, deixando-os morrer, para tentar salvar outros com mais hipóteses. Que ninguém queira ficar entre os deligáveis