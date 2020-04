Atletas paralímpicos recebem cesta básica na província da Lunda-Sul

Por:Sebastião Félix

Os atletas paralímpicos da província da Lunda-Sul, no âmbito de combate e prevenção da Covid-19, recebem cestas básicas alimentares. O director da Juventude e Desportos da província, Salvador André, referiu que os atletas estão cadastrados e merecem atenção neste momento em que o mundo vive esta pandemia. O responsável adiantou que a província tem cinquenta atletas de diversas modalidades paralímpicas, por isso têm atenção especial. Por isso, estão a cumprir as medidas de combate e prevenção da pandemia que continua a alterar a ordem mundial nos últimos meses. Os atletas paralímpicos na Lunda- Sul, de acordo com o responsável, também estão a ser controlados por outras áreas ligadas aos serviços sociais. Com isto, pretende-se reduzir as assimetrias e fazer com que não falte o necessário na mesa dos atletas que representam Angola dentro e fora do continente africano. Em Luanda, o Comité Paralímpico Angolano (CPA) elogia a atitude das autoridades, porque os tempos são difíceis.Deste modo, é importante prestar atenção aos atletas, uma vez que muitos fazem do desporto seu ganha pão em várias disciplinas.