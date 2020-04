O editorial:Um bom exemplo

O Tribunal da Comarca do Cuito está a julgar, sumariamente, o administrador- adjunto para a área Orçamental e Financeira do Andulo, Euclides Canjondele Artur Fernandes, por desobediência. De acordo com a Procuradoria Geral da República local, Euclides Canjondele Artur Fernandes é acusado de ter promovido uma festa, numa das sua propriedades, no último Domingo, com mais de 50 pessoas. Esta notícia, da Angop, mostra, por um lado, que as autoridades estão atentas e a fazer cumprir o estado de emergência em todo o território nacional e, por outro lado, que as atenções da sociedade não estão viradas apenas para o comportamento de figuras com dimensão nacional, cada um, no seu espaço, deve ser um exemplo para quem o rodeia, independentemente do número de cidadãos. A lei é para ser cumprida e isto se aplica a qualquer autoridade, judicial ou administrativa.