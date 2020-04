Carta do Leitor: Difícil acesso ao canal do Kikuxi

Estimado director. Bom dia e optima semana, apesar do Coronavírus que nos tira o sossego de dia e de noite. Ao longo dos 45 anos de Independência, muita coisa fi cou por se fazer e outras até foram muito mal feitas. É o caso da via de acesso ao conhecido canal do Kikuxi, que parece desconhecido e até desprezado pelo Governo central, pelo G. Provincial de Luanda e Administração de Viana. Quando chove em Luanda, particularmente no Kikuxi, perímetro de desenvolvimento agrário que no passado esteve sob gestão completa do Ministério da Agricultura, é uma autentica desgraça. Na estrada principal de acesso ao canal de água que abastece distintas áreas de Luanda, só visto, porque contado ninguém mais acredita. A via é profundamente acidentada pelos buracos, lombas e valetas que contraiu há mais de duas décadas. Quando São Pedro abre as torneiras, o melhor é passar de tractor ou camião. Ninguém consegue compreender que uma região estratégica como aquela para a economia do pais fi que quase intransitável. O canal tem dezassete quilómetros. Há poucos anos, preocuparam-se apenas em construir uma belíssima estrada asfaltada que sai da Escola da Polícia de Intervenção Rápida até a Avikuxi. Cerca de 5 km de estrada construída. Signifi ca que da Refriango até a Escola faltam 12 km por construir. Será que teremos de esperar por mais meio século para construírem a estrada do canal do Kikuxi? Quando a estrada for feita, o país e o cidadão muito terão a ganhar. Há muitas indússtrias no Kikiuxi. Do canal podemos chegar ao Zango, Musseque Baia, precisamente na zona do Mercado do Trinta, e nas Regiões de Calumbo, Comuna de Viana e Catete, sede do Município do Icolo e Bengo. Aí estará o progresso e o alívio de quem investiu, trabalha e mora no Kikuxi. Quando isto acontecer, seria bom que não se esquecesse de canalizar a água para as populações que lá vivem e nas quintas que muito têm a contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar. Meus Senhores. Salvem o acesso ao canal do Kikuxi. Dá a impressão de que não temos Governo e que a nossa vida esta entregue à bicharada.

TIO KANZALA