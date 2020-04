FAF reúne-se com os clubes do Girabola

A Federação Angolana de Futebol (FAF), presidida por Artur Almeida, reúnese hoje com os clubes do girabola 2019/2020 para analisar o regresso da prova aos relvados do país

Por:Sebastião Félix

O órgão que rege a modalidade no país e os dirigentes dos clubes vão redefinir o período necessário para terminar as cincjornadas que faltam para se pôr um ponto final ao Campeonato Nacional. A maior festa do desporto-rei em Angola, liderada pelo Petro de Luanda com 54 pontos, observa uma paragem por força da Covid-19, pandemia que continua a assolar o mundo. Posto isto, os clubes são obrigados a ter uma opinião consensual sobre o que fazer em relação à festa dos relvados, uma vez que se levantam vários cenários. A paragem da prova coloca as direcções dos clubes de “mãos atadas”, porque estão com muitos problemas financeiros e administrativos.

O rendimento dos clubes é baixo e os patrocínios continuam a não cubrir cabalmente as obrigações de muitas equipas. De acordo com o comunicado da FAF, o financiamento que a FIFA está por fazer às federações também será discutido pelos presentes. O valor, proveniente do órgão que rege a modalidade no mundo, visa tirar os filiados do marasmo financeiro em que se encontram. Isso tem a ver com a Covid-19, pandemia que continua a paralisar o mundo em vários domínios, logo, o desporto também levou por tabela. As federações ficaram sem verbas para muitas despesas locais e para as salvar a FIFA vai injectar verbas aos filiados em todo o mundo.

No encontro desta manhã, o Pelo desempenho que tem tido no campeonato Nacional de futebol, o treinador dos maquisardes vai continuar a dirigir aquela formação por mais dois anos ra o crescimento do clube continuam em carteira. Por isso, afirmou que o obejctivo é ter uma equipa forte para discutir o Girabola e, quiçá, vencer, pois é um troféu de que a galeria maquisarde precisa. A formação do Moxico já conquistou a Taça de Angola, logo, continua a organizar-se para chegar ao topo do Campeonato Nacional no futuro. Quanto aos salários, Manuel Docas adiantou que o momento impõe negociar com os jogadores para as partes chegarem a um consenso.

A Covid-19, pandemia que continua a alterar a ordem mundial, deixou muitos clubes sem recursos financeiros devido à paragem que se observa no Campeonato Nacional. O presidente do Bravos do Maquis, Manuel Docas, garantiu a continuidade de Zeca Amaral no comando técnico da formação do Moxico. O dirigente assegurou que o técnico vai ficar mais duas épocas à frente da formação que ocupa a terceira posição no Girabola, Campeonato Nacional, com 40 pontos. Manuel Docas fez saber que Zeca Amaral tem perfil para continuar a comandar a equipa maquisarde, já que fez uma primeira volta à altura. “Zeca Amaral tem compromisso com o Bravo do Maquis.

O resto depende do técnico”, adiantou o dirigente desportivo à imprensa. O presidente do Bravos do Maquis adiantou que os projectos papresidente da FAF, Artur Almeida, vai cruzar-se com dirigentes (alguns) que não o querem ver no próximo ciclo olímpico 2020/2024. O mandato do presidente cessante foi manchado por mais fracassos do que sucessos, dizem os que não o querem mais a dirigir a FAF. Aliás, contará com adversários fortes, figuras que conhecem as falhas do futebol angolano há muitos anos. Recentemente, a FAF reconsiderou a posição dos clubes terem direito de voto na renovação dos corpos sociais, deliberação que tinha sido feita em assembleia há dois anos. Em reacção, o presidente do Conselho Jurisdicional da FAF, Sérgio Raimundo, esclareceu a situação e admitiu que as associações são “soberanas” em muitas decisões nas assembleias do órgão que rege a modalidade no país. Sérgio Raimundo foi mais longe, dizendo que os dirigentes angolanos devem ler mais para não perderem de vista muitos documentos que são discutidos em assembleia