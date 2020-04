O editorial :Mais do que Covid-19

A vida, já se sabe, acontece para além da doença. ou seja, não pára por causa da doença, pode abrandar, mas a vida é bem mais do que isso. Aliás, doenças fazem parte da vida também. Por isso temos em Angola assuntos importantes na ordem do dia, que se recusam a dar todo o espaço ao novo coronavírus. A política é feita como quase sempre foi feita em Angola, com pouco polimento, importando mais o poder do que as pessoas. A economia vai tentado encontrar caminhos de saída de um labirinto cheio de petróleo e das suas altas e baixas, uma armadilha terrível, quase intransponível. A sociedade tem outros assuntos, que interligam política e economia, um deles tem o nome de propina, mas que significa gestão, negocio e viabilidade também. E direitos de consumidor e constitucionais. um caldo cuja abolição promete sobreviver à covid-19 e que não precisa de ventilador importado.