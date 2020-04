Reino unido torna-se o 2º país com maior número de mortes por covid-19 na Europa

Ao todo o país acumula mais de 26 mil mortes confi rmadas por coronavírus e ultrapassa a França e a Espanha no total de vítimas

O Reino Unido tornou- se o segundo país com maior número ofi cial de mortes pelo novo Cronavírus na Europa. Dados divulgados na Quarta-feira (29), que cobrem as mortes em todos os locais, inclusive em casas de repouso, mostram que houve um aumento de quase 5 mil casos em apenas 24 horas. O Serviço Público de Saúde britânico informou que, desde o primeiro registo, ao menos 26.097 pessoas morreram no país com resultados positivos do novo Coronavírus. Até agora, as autoridades de saúde britânicas contabilizavam apenas mortes em hospitais de pessoas infectadas com a Covid-19. O balanço de Terça-feira foi de 21.678 mortos. Com esta actualização, o Reino Unido ultrapassou a França e a Espanha no número de mortes.

Demora nos bloqueios

No Sábado (25), o país ultrapassou as 20 mil mortes por Covid-19, segundo a contagem ofi cial do Ministério da Saúde que leva em conta apenas os casos registados em hospitais. Mortes em abrigos e em casa não entram neste levantamento. Até ao momento, o país registou ao menos 20.319 mortes dentro das unidades de saúde, o que representou um aumento de 813 em apenas 24 horas. À medida que o número de mortos aumenta, o Governo enfrenta crescentes críticas pela sua resposta à pandemia. O Governo britânico foi mais lento para impor um confi namento do que outros da Europa e prometeu aumentar a sua capacidade de teste.