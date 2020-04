Zeca Amaral recebe voto de confiança da direcção do Bravos do Maquis

Pelo desempenho que tem tido no campeonato Nacional de futebol, o treinador dos maquisardes vai continuar a dirigir aquela formação por mais dois anos

O presidente do Bravos do Maquis, Manuel Docas, garantiu a continuidade de Zeca Amaral no comando técnico da formação do Moxico. O dirigente assegurou que o técnico vai ficar mais duas épocas à frente da formação que ocupa a terceira posição no Girabola, Campeonato Nacional, com 40 pontos. Manuel Docas fez saber que Zeca Amaral tem perfil para continuar a comandar a equipa maquisarde, já que fez uma primeira volta à altura. “Zeca Amaral tem compromisso com o Bravo do Maquis. O resto depende do técnico”, adiantou o dirigente desportivo à imprensa. O presidente do Bravos do Maquis adiantou que os projectos para o crescimento do clube continuam em carteira. Por isso, afirmou que o obejctivo é ter uma equipa forte para discutir o Girabola e, quiçá, vencer, pois é um troféu de que a galeria maquisarde precisa. A formação do Moxico já conquistou a Taça de Angola, logo, continua a organizar-se para chegar ao topo do Campeonato Nacional no futuro. Quanto aos salários, Manuel Docas adiantou que o momento impõe negociar com os jogadores para as partes chegarem a um consenso. A Covid-19, pandemia que continua a alterar a ordem mundial, deixou muitos clubes sem recursos financeiros devido à paragem que se observa no Campeonato Nacional