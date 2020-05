Aumento de consumo de dados eleva crescimento da rede IP da Angola Cables para 170%

O aumento do consumo de dados e o recurso generalizado das empresas e famílias na utilização de plataformas digitais no contexto da pandemia Covid-19 fez com que a rede IP da multinacional Angola Cables atingisse um crescimento de 170% no primeiro trimestre do ano em curso

Por:Brenda Sambo

A multinacional de telecomunicações Angola Cables registou um elevado crescimento no tráfego na rede IP no 1º trimestre de 2020, de 104%, desde o início do ano. Em comparação com o mesmo período no ano passado, este percentual representa um aumento de 170%. De acordo com uma nota da empresa enviada ao OPAÍS, os resultados foram possíveis devido à grande robustez da rede criada, através de rede propria e rede complementar adquirida para o efeito. Outro dos factores estratégicos da sustentabilidade da rede são os seus pontos de sourcing, nomeadamente com a abertura e upgrade de pontos de presença nas principais localizações de troca de tráfego globais. “Aumento do consumo de dados e o recurso generalizado das empresas e famílias na utilização de plataformas digitais no contexto do Covid-19 estão na base deste indicador”, lê-se.

É também consequência de um contexto global, marcado por uma elevada disponibilidade dos agentes económicos em recorrer a soluções de conectividade, tendo em conta necessidades de continuidade de negócio, entretenimento e comunicação via digital. Fenómenos como teletrabalho, plataformas de colaboração e acesso aos principais conteúdos internacionais de vídeo e gaming estão na ordem do dia. Segubdo o gestor, Angola Cables registou neste período em particular novas activações, expansão de serviços e mais solicitações de burst e IP_Flex por parte dos clientes (modalidades que dão autonomia e flexibilidade ao cliente num cenário de imprevisibilidade de crescimento do tráfego). O aumento acentuado de tráfego gerado na Rede IP da Angola Cables está fundamentalmente centrado na região do Atlântico, sendo que as geografias de maior relevo estão integradas na rota intercontinental: E.U.A – Brasil – África (costa oeste) e Europa, suportadas pelos sistemas de cabos submarinos da Angola Cables.

Sobre a Angola Cables

A Angola Cables é uma multinacional do sector das TIC´s com soluções diferenciadas de conectividade para o segmento wholesale e corporate. Com uma infraestrutura de transporte robusta e rede IP altamente interconectada a Angola Cables providencia acesso aos maiores IXP´s, Operadores Tier 1 e Provedores de conteúdos globais. Através dos sistemas de cabos submarinos SACS, Monet e WACS conectamos as Américas, África e Europa assegurando ligações para a Ásia via parceiros. Gerimos o Data Center Tier III AngoNAP Fortaleza (Brasil) e o AngoNAP Luanda (Angola) bem como, o PIX e o Angonix, um dos maioresInternet Exchange Point de África.