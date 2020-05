Novo herói dos britânicos, “Capitão Tom” comemora 100 anos

Tornou-se um herói aos olhos dos britânicos ao colectar quantias recordes para os cuidadores, o veterano Tom Moore comemorou o centésimo aniversário na quinta-feira, um dia que parece uma celebração nacional em plena pandemia do novo Coronavírus

Soprar 100 velas é sempre um evento, mas para o “Capitão Tom”, a festa assume proporções impressionantes. As suas incansáveis viagens de ida e volta com o andador, medalhas presas ao casaco, punham os britânicos que pagam um preço alto por mais de 26.000 mortos, sem início de desconfiança à vista. Dois caças da Royal Air Force geralmente mobilizados para eventos comemorativos da Segunda Guerra Mundial, um Spitfire e um Hurricane, voaram em sua homenagem pelos céus de Bedfordshire (condado ao Norte de Londres). Tom Moore, nomeado coronel honorário, cumprimentou-os, mudou- se, com um aceno do seu jardim. “Lembro-me de quando eles voaram, não pacificamente, mas com raiva”, disse ele ao vivo na BBC. “Eu nunca, nunca esperei algo assim na minha vida”, acrescentou, enquanto mensagens de congratulações se derramavam. Poucos minutos depois, o seu porquinho on-line excedeu a impressionante soma de 30 milhões de libras, ou 33 milhões de euros. “Eu sei que estou a falar pelo país inteiro, desejando-lhe um centésimo aniversário muito feliz.

Os seus esforços heróicos elevaram os espíritos de toda a nação”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson, ele próprio curado do novo Coronavírus. As honras não param por aí. Este fã de críquete foi convidado a conhecer a equipa da Inglaterra, um comboio de alta velocidade também recebeu o nome dele e o diário The Telegraph dedicou um artigo ao seu estilo de roupa (jaqueta impecável e gravata para os seus passeios) em público. O aposentado de Yorkshire (Norte da Inglaterra) também recebeu mais de 140.000 cartões de aniversário enviados de todo o mundo, o suficiente para preencher o vasto salão da escola do seu neto Benjie.

Número um nas paradas

A 6 de Abril, o “Capitão Tom” lançou o desafio de colectar 1.000 livros para associações vinculadas ao serviço público de saúde, o NHS. Ele próprio estabeleceu o objectivo de cobrir 100 vezes a largura de 25 metros do seu jardim. Ele queria prestar homenagem aos cuidadores que o curaram de câncer e quadril quebrado. Dez dias depois, o “capitão Tom” completou os últimos metros da sua jornada, apoiando-se no caminhante, entre duas fileiras de soldados em atenção. Enquanto isso, a generosidade do público excedeu todas as suas expectativas. Desde então, esse engenheiro de testes que serviu na Índia e na Birmânia tornou-se uma lenda viva, elogiada pelo Governo como uma “fonte de inspiração” para o país, neste período de crise sem precedentes.

A Academia Guinness concedeu a ele “o recorde mundial da pessoa que mais arrecadou dinheiro durante uma caminhada de caridade”. Mas o avô não parou por aí e procurou uma nova maneira de arrecadar fundos para os cuidadores. Ele assumiu o cargo do artista britânico Michael Ball e do coral do NHS “Você nunca andará sozinho”, uma música de um musical do pós-guerra que se tornou um hino dos fãs de futebol, e agora um símbolo de ajuda mútua nestes tempos de pandemia. Mal vendido, o título ficou em primeiro lugar no ranking britânico de singles. “Estamos extremamente orgulhosos da maneira como a nação levou o vovô ao seu coração”, disse o neto de 16 anos, Benjie. “As palavras não podem expressar o quanto ele é meu ídolo”, disse ele.