Trump critica Suécia por não fazer amplo isolamento e diz que EuA “tomaram decisão correcta”

O país nórdico tem mais mortes do que os seus vizinhos após estratégia que não restringiu muito a vida da população. Já o Presidente americano vem ele mesmo sendo acusado de não agir rapidamente contra a pandemia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou no Twitter, nesta Quinta-feira (30), uma mensagem a criticar a estratégia da Suécia de não fazer uma ampla quarentena para a sua população, como fizeram outros países. “Apesar dos relatos em contrário, a Suécia está a pagar muito pela sua decisão de não fazer o isolamento. Até hoje, 2.462 pessoas morreram lá, número muito maior do que os vizinhos da Noruega (207), Finlândia (206) e Dinamarca (443). Os Estados Unidos tomaram a decisão correcta!”, escreveu o Presidente norte-americano. Donald Trump vem sendo acusado com frequência de não ter agido rápido o suficiente para preparar seu país para a disseminação do vírus – os EUA já têm 60 mil mortos pela Covid-19.

Além do comentário nesta Quinta sobre a Suécia, Trump vem culpando a China pela pandemia que lançou a economia norte-americana numa recessão profunda, ameaçando a esperança de Trump de conquistar mais um mandato de quatro anos nas eleições de Novembro. Enquanto a grande maioria dos europeus cumpria rígidas regras de isolamento social, para tentar achatar a curva da pandemia do novo Coronavírus, os suecos aproveitavam a primavera, frequentando escolas, bares, restaurantes e academias, que permaneceram abertos. Mais recentemente, o número de casos e mortes na Suécia aumentou consideravelmente e pôs a estratégia do relaxamento sob críticas pesadas de epidemiologistas dentro e fora das suas fronteiras. A estratégia da Suécia de não impor a grande parte da sociedade medidas de isolamento social foi amplamente apoiada pela população.

Ela foi desenvolvida por cientistas e adoptada pelo Governo, mas nem todos os especialistas do país estavam convencidos de que este seria o melhor caminho a seguir. Não existe quarentena na Suécia, como atestam as fotos compartilhadas ao redor do mundo de seus bares abertos e espaços ao ar livre abarrotados de gente. Ainda assim, não é verdade que a vida segue “normalmente”. Poucos estabelecimentos fecharam. Mas dados apontam que a grande maioria da população adoptou o distanciamento social voluntário, cerne da estratégia da Suécia para retardar a propagação do vírus. O uso do transporte público caiu significativamente. Um grande número de pessoas está a trabalhar a partir de casa. E a maioria da população se absteve de viajar. O Governo também proibiu reuniões de mais de 50 pessoas e visitas a casas de repouso para idosos. Cerca de nove a cada dez suecos dizem que mantêm pelo menos um metro de distância das pessoas — eram sete a cada dez há um mês, segundo uma grande pesquisa realizada pela empresa Novus.

Globo