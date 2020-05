Escola Formigas do Cazenga promete continuar a trabalhar

Quando se declarar fim da Covid-19, a formação do Cazenga vai dar continuidade aos projectos que tem em carteira

Por:Mário Silva

O treinador do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga, de basquetebol, João Formoso, disse que tem os planos traçados, pois, tão logo se controle a propagação da Covid-19, vai dar continuidade aos trabalhos. João Formoso garantiu que tem realizado treinos, de forma individual, com os atletas, sempre que possível.

Aliás, o mesmo treinador lembrou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem aconselhado as pessoas a efectuarem exercícios físicos neste período de confinamento. “Temos aproveitado bem os treinos, de modo a não começarmos tudo do zero quando a pandemia terminar”, disse. João Formoso mostrou-se triste pelo facto do Girabola, Campeonato Nacional da primeira divisão, prova mais importante do calendário da Federação Angolana de Futebol (FAF) ter sido anulado pela Covid-19. Apesar das demais actividades desportivas profissionais estarem suspensas, os exercícios físicos de forma individual e de lazer são permitidas no período das 5 hora às 6:30 e o segundo das 17:30 às 19 horas, segundo as restrições levantada pelo estado de emergência que está em vigor. Deste modo, nos períodos supracitados, os cidadãos podem praticar exercícios físicos e outras actividades nas ruas.