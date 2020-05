Petro e 1 de Agosto adiam “derby”

O Petro de Luanda e o 1 de Agosto, rivais de longa data no Girabola, viram adiado o embate da segunda volta do Campeonato Nacional de futebol por força da Covid-19. As duas formações deixam os adeptos, uma vez mais, na expectativa, porque haveria, querendo ou não, a decisão do título neste jogo. Aliás, na primeira volta o Petro venceu o 1 de Agosto por 1-0, numa partida em que os tricolores mandaram no jogo e foram mais ousados. Por esta razão, muitas vozes foram levantadas em relação ao fecho ou não do Campeonato Nacional, mas prevaleceu o consenso dos presidentes de clubes. Por força da pandemia, o Petro ocupou a primeira posição com cinquenta e quatro pontos, depois de ter feito uma partida difícil no Moxico frente ao Bravos do Maquis. Na segunda posição, com cinquenta e um pontos, quedou-se o 1 de Agosto, equipa que disputou palmo a palmo o Nacional com o rival de longa data. Nas posições seguintes, seguem o Bravos do Maquis e o Sagrada Esperança da Lunda- Norte, equipas que “apertaram” os grandes na primeira volta. Na próxima semana, a Federação Angolana de Futebol (FAF) vai pronunciar-se oficialmente sobre o cancelamento da prova, uma vez que os clubes anteciparam a decisão.