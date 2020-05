Preços de fertilizantes comprometem época agrícola na Matala

Os aumentos dos preços de fertilizantes poderão condicionar a segunda fase da campanha agrícola no perímetro irrigado da Matala (Huíla), a iniciar-se na segunda quinzena deste mês, segundo alertaram na Sexta-feira, ontem, na localidade, os agricultores

Fonte:Angop

Em declarações à Angop, agricultores disseram que um saco de 50 quilogramas de adubo está a ser comercializado no mercado a preços entre 32 e 35 mil kwanzas, enquanto no mercado oficial está a cinco mil. Já a ureia custa 28 mil kwanzas, ao contrário dos três mil e 500 anteriores. O agricultor Galvino Camongo disse que na segunda fase da campanha agrícola 2019/2020 os associados terão muitas dificuldades de adquirir os produtos, devido ao alto preço, o que contribuirá para a queda da colheita. Já o vice-presidente da cooperativa 1º de Maio, Celestino Vasco Joaquim, solicitou das autoridades locais trabalho na fiscalização da actividade dos empresários a quem foi dada a responsabilidade de comercializar os fertilizantes, porque, na sua opinião, há a necessidade de corrigir o processo de comercialização.

Por outro lado, o director municipal da Agricultura na Ma- ANGOP dr tala, Pedro Conde, disse que o Governo gizou um programa de distribuição de inputs aos agricultores, sendo que a Matala recebeu 60 toneladas de sulfato de amónio, que é insuficiente para atender o número de produtores da região. Fez saber que as autoridades locais estão a trabalhar para que os agricultores associados possam comprar os fertilizantes a preços mais acessíveis, para que os objectivos do Governo da diversificação da economia do país sejam concretizados a curto prazo. A presente campanha agrícola conta com o envolvimento de 26 cooperativas e 73 associações de camponeses. Na campanha agrícola serão cultivados cerca de 173 mil hectares de terras aráveis com diversas culturas.