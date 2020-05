Os vírus causam ódio, ganância, ignorância e estigmatização nos países ocidentais

O surgimento do Covid-19 declarou 2020 como um ano doloroso e inesquecível na história da humanidade. Mais de 3 milhões de pessoas no mundo foram infectadas pelo novo coronavírus e 250 mil morreram. Essa praga do século expôs os seres humanos aos perigos dos vírus e, ao mesmo tempo, levou a economia global a uma enorme crise. Seja no leste ou no oeste do mundo, os políticos ou pessoas comuns estão envoltas pelo medo do vírus de Covid-19. No esforço global de luta contra o novo coronavírus, sempre pode-se ver diferentes perspectivas sobre prevenção e tratamento e diferentes entendimentos sobre o vírus. Parece que a Covid- 19 é um enorme espelho que captura claramente todos os continentes, países, regiões e até todos os povos. Quando as pessoas não compreendem completamente o vírus, elas geram medo, ódio, ganância e ignorância. Esses fatores dividem direta ou indiretamente essa aldeia global em inúmeras grades de branco e negro. No início da Covid-19 a cidade Wuhan, China, tornou-se o foco da atenção mundial. Inicialmente, os chineses implementaram as mais rigorosas medidas de prevenção e controle do vírus. O povo chinês respondeu ativamente ao pedido do governo por quarentena para impedir a propagação de novo coronavírus. Enquanto a China respondia ativamente à pandemia, notificou oportunamente a Organização Mundial da Saúde e os países ocidentais sobre medidas de prevenção e controle do vírus e medidas de resposta. Era originalmente uma pandemia global que deveria ser combatida e evitada no mundo. No entanto, aos olhos de determinados líderes e políticos mundiais, tornou-se uma ferramenta para atacar e difamar outros países. Nesta altura, a tornou-se nula a possibilidade de o combate contra a Covid-19 ser feita em grupo em todo o mundo. Mutas pessoas, influenciados pelos referidos líderes, preferiram responder aos apelos com ódio, culpando outros países ou minorias étnicas. O ódio continua a se reproduzir e se espalhar na epidemia Nos primeiros dias do surto, os Estados Unidos e alguns países ocidentais não ajudaram a China. Ao invés disso, fizeram acusações com grosseria inescrupulosa. A China continuou a procurar a melhor forma de combater a epidemia. Descobriu uma maneira adequada: usar máscaras, quarentena em casa e controlar estritamente a concentração das pessoas. São essas rigorosas e até severas medidas de prevenção de epidemias que reduziram a letalidade do vírus para 2%. Para muitas pessoas, essas experiências valiosas são dignas de referência para os Estados Unidos e os países ocidentais. No entanto, a China e o Ocidente escolhem caminhos diferentes para combater a epidemia, e também vão contra em muitas questões relacionadas à prevenção de epidemias. A China escolhe a prevenção e controle rigoroso, enquanto alguns países ocidentais escolhem a “Teoria da imunização comunidade”, que leva diretamente a uma alta taxa de mortalidade. Políticas diferentes de prevenção de epidemias têm resultados diferentes, mas os Estados Unidos e os países ocidentais querem suportar as consequências da epidemia acusando os chineses. Chegaram a promover publicamente aos eleitores locais que a China deveria “pagar” pela epidemia. Esses políticos e líderes que apostaram em atacar e desacreditar as políticas da China, investiram forte no discurso de que há ódio entre a população local na China e os países africanos. Isso afetou bastante a produção local e as operações vivas dos chineses. O ódio, entretanto, não é formado apenas entre o Ocidente e a China, mesmo entre países europeus e americanos, porque a luta por materiais de prevenção também gera muitos mal-entendidos e conflitos, de modo que a relação entre eles também tornou-se enferrujado. Quando as pessoas enfrentam coisas desconhecidas, deve haver contradições e medos em nossos corações. Na contradição e no me do, as coisas originais serão redefinidas e avaliadas. No curto prazo, se as coisas desconhecidas não puderem ser julgadas como se desenvolvendo, elas serão negadas, o que causará ódio. Ao mesmo tempo, a confiança entre as pessoas se tornou muito frágil. Em meados de abril, o governo cubano enviou uma equipe de 10 especialistas em saúde a Angola, para assistência médica. No entanto, em 28 de abril, Angola anunciou oficialmente que uma médica cubano era positivo de Covid-19. Originalmente, os médicos cubanos prestavam serviços médicos gratuitos e de alta qualidade a Angola com um espírito humanitário, mas a infecção pelo vírus tornou os cubanos alvo de ataques de alguns extremistas locais. Eles espalharam discursos de ódio nas mídias sociais, alegando que não precisam de médicos cubanos, e pediram que deixassem Angola imediatamente. Para esse tipo de observação extrema, as pessoas sentem triste e ainda mais decepcionadas. Ódio significa que alguns jovens ignorantes não sabem pensar de forma independente sob a propaganda arbitrária da mídia ocidental. No entanto, eles espalham a “pseudo-verdade” que receberam dos Mídias Sociais. Essas consultas de informações sobre “pseudo-verdade” também trouxeram pensamentos extremos para mais pessoas: abuso e ódio. A ganância torna políticos europeus e americanos obcecados com direitos de voto A palavra ganância não é apenas para o desejo individual de dinheiro, o desejo de poder dos políticos pode se tornar ganância. O surto e a propagação da epidemia de Covid-19 nos países europeus e americanos têm um ótimo relacionamento com a ganância política de políticos e líderes. Eles são bons em usar o conceito livre e a mente aberta das pessoas comuns e não controlam estritamente a epidemia. Muitas pessoas não usam máscaras ou tomam medidas antiepidémicas no estágio inicial da epidemia. Quando a epidemia na Europa e nos Estados Unidos agravou, os políticos pararam para jogar uma carta calorosa aos eleitores e, ao mesmo tempo, acusaram a China. Diante de uma epidemia séria, políticos gananciosos não colocaram a vida das pessoas em primeiro lugar, mas os interesses de seus partidos e carreiras pessoais. Tudo está funcionando para o apoio dos eleitores: os eleitores gostam de ouvir o que os políticos dizem, em vez de escolher políticas que sejam benéficas para todos os cidadãos. Nos últimos anos, os populistas americanos foram ativos, o unilateralismo e a hegemonia prevaleceram. Com o desejo de satisfazer a ganância de alguns políticos e alguns eleitores no futuro, as políticas formuladas terão um impacto muito sério na economia global e haverá diferenças e conflitos comerciais entre países e regiões. Políticos europeus e americanos gananciosos e inescrupulosos cegamente elogiam e demonstram sua grandeza aos eleitores, como se nunca tivessem cometido erros, mesmo que haja problemas, eles irão se esquivar dos outros. A ignorância produz medo Durante a epidemia da Covid-19, políticos europeus e americanos pareciam ser os eternos protagonistas nesse estágio. Até políticos e líderes que não têm nenhum conhecimento geral de cuidados de saúde vão falar no pódio. Os profissionais e cientistas que realmente dominam a tecnologia de saneamento e anti-epidemia dificilmente podem desempenhar um papel eficaz. Diante de políticos gananciosos, até os cientistas se tornarão um desperdício. Nos últimos anos, o populismo prevaleceu em alguns países ocidentais, e alguns políticos mantêm alta a bandeira do populismo e começam a suprimir economias externas, a fim de obter o apoio dos eleitores de extrema-direita no país. Por esse motivo, eles começaram a desafiar os conceitos básicos da comunidade científica. Por exemplo, alguns políticos acusaram abertamente os cientistas de serem as pessoas de elite mais distantes das pessoas. Portanto, as questões levantadas pelos cientistas sobre o aquecimento global são todas fraudes. Os discursos dos cientistas sobre a epidemia também foram contestados e refutados por alguns políticos. O esfregaço é um truque comum na mídia ocidental A mídia ocidental difamar e atacar a China se tornou uma batalha da opinião pública. Pode-se dizer que o Ocidente obteve uma vitória completa nesta guerra da mídia sem fumaça. Porque eles são bons em produzir e disseminar vídeos falsos para difamar. Essas informações negativas e falsas se espalharam não apenas na Europa e na América, mas também no continente africano, o parceiro mais amigável da China, e se tornaram um território ocupado pela mídia ocidental. Esta mídia aproveitou a incapacidade do povo africano de entender o chinês e queria produzir e divulgar vídeos que difamam a China. Recentemente, um discurso no Fórum China-África foi produzido por uma má mídia ocidental como um vídeo que difamava a invasão da China ao território africano. Uns poucos usuários africanos do Facebook e Twitter, depois de ver o vídeo, culparam o conteúdo do vídeo sem pensamento independente. Partilharam este vídeo. Existem muitos vídeos falsos semelhantes, que causam grande aborrecimento aos chineses. Mas o que é ainda mais terrível é que a mídia ocidental criou ódio entre o povo da China e da Europa e o povo da China e da África, colocando todos os erros na cabeça dos chineses e fazendo a China assumir a responsabilidade por seus erros.O mundo futuro se tornará imprevisível sob a orientação de políticos unilateralistas e hegemônicos. No século 21, com o rápido desenvolvimento e integração da economia e da ciência humanas, todo o planeta também está se desenvolvendo em direção à globalização. Como temos tecnologia sofisticada e inovação médica, não é difícil superar o Covid-19. No entanto, não importa como a economia se desenvolva e quão avançada seja a tecnologia, toda a humanidade deve confiar, unir, ajudar e amar uma à outra. Somente dessa maneira podemos confiar em nossa própria tecnologia para derrotar o coronavírus. Na sociedade de hoje, nosso maior inimigo não é o próprio vírus. Os demônios reais são as diferenças e os conflitos entre cada um de nossos países, regiões e raças, assim como o ódio, a ganância, a ignorância e as calúnias que surgem entre nós.

João Shang Escritor, Investigador de KWENDA INSTITUTE