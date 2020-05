Papa pede união para governantes superarem pandemia do coronavírus

O Papa disse na missa matinal deste Sábado (2), celebrada na capela da casa onde vive, que quer os líderes próximos para o bem do povo

Por:Globo

Papa Francisco pediu neste Sábado (2) aos governantes de todo o mundo que demonstrem unidade diante das diferenças e que eles ajudem os seus povos a superarem a actual crise do novo Coronavírus. “Rezamos hoje pelos governantes, que têm a responsabilidade de cuidar dos seus povos nestes tempos de crise”, disse Francisco na missa matinal que celebra todos os dias na capela da sua casa, no Vaticano. Ele afirmou que rezou pelos chefes de Estado, presidentes, legisladores e prefeitos (presidentes de câmara) para que tenham força ‘porque o trabalho não é fácil’. “Para que, quando houver diferenças, eles entendam que em tempos de crise devem estar muito próximos para o bem do povo, porque a unidade é superior ao conflito”, analisou o pontífice. O Papa também se referiu à necessidade de os fiéis perseverarem a sua fé em tempos de crise, ‘que são momentos de escolha que nos colocam diante de decisões que precisam ser tomadas’. “Pode haver muitas crises, na família, no trabalho, no mundo, e essa pandemia é um momento de crise social”, disse Francisco.