Treinadores de andebol apostam na formação online

A formação sobre andebol para os treinadores angolanos, ministrada por prelectores brasileiros, online, mereceu atenção de todos os participantes

Por:Mário Silva

O porta-voz da Associação Nacional de Treinadores de andebol, Edgar Neto, disse que acção formativa que terminou ontem, online, com prelectores brasileiros, vai contribuir para o desenvolvimento da modalidade no país.

Segundo o técnico, o certame aconteceu no formato supracitado devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Edgar Neto reconheceu que a interacção com técnicos do Brasil foi positiva, porque os brasileiros primeiro fazem a dissertação e no fim há o momento de perguntas e respostas. O também adjunto da equipa sénior feminina de andebol do Petro de Luanda revelou que os conteúdos oferecidos pelos prelectores são bons, o que está a levar à interacção entre todos por mais de duas horas. “Este é um trabalho que vamos continuar a fazer. Temos, para esta semana, agendada está formação com especialistas das terras do ‘Samba’ e na próxima semana vamos realizar outras acções”, garantiu. Aproveitando o confinamento, Edgar Neto assegurou que a associação continuar a trabalhar em plataformas digitais, pois quem sai a ganhar é o andebol, uma das modalidades com mais títulos em África.