Venâncio Camacho concorda com a anulação do Girabola

O presidente da Associação Provincial de Futebol da Lunda- Norte, Venâncio Camacho, disse que concorda com a anulação do Girabola 2019/2020. Por causa da Covid-19, pandemia que continua a assolar o mundo, decidiu-se que o Girabola fosse terminado, sob consenso dos presidentes de clubes em prova. Com isto, o responsável adiantou que a decisão foi regular, porque tiveram a obrigação de manter o respeito pelas medidas de prevenção e segurança ante a pandemia. Assim, os clubes têm a obrigação de manter os níveis e controlar a preparação da próxima temporada, uma vez que se anulou a presente. Venâncio Camacho é de opinião que não se podia continuar o Campeonato Nacional, porque a pandemia é invisível e continua a travar o mundo. A Lunda-Norte, neste momento, espera que a Federação Angolana de Futebol (FAF) sinta a obrigação de definir os clubes que vão participar na Taça Nelson Mandela. Com o fecho do Girabola, o Sagrada Esperança da Lunda- Norte, Interclube e o Bravos do Maquis do Moxico são os clubes osbre os quais que a Federação vai decidir quem vai às Afrotaças. O Interclube já anunciou declinar.