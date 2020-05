Coreias do Norte e o Sul trocam tiros

Esse tiroteio incomum ocorreu um dia depois de Kim Jong-un ter aparecido em público pela primeira vez em três semanas, após especulações e rumores no exterior sobre a sua saúde.

Um posto de guarda sul-coreano foi atingido por vários tiros do Norte nesta manhã de Domingo, mas não houve vítimas no Sul, disse o Estado-Maior Conjunto.

“Os nossos soldados responderam com duas séries de disparos e com uma mensagem de aviso, de acordo com o nosso protocolo”, disse Seul. O Exército afirmou ainda estar em contato com o Norte através de uma linha telefônica directa para determinar as causas do incidente.

Os dois países ainda estão tecnicamente em guerra desde o armistício que pôs fim à Guerra da Coreia em 1953. Ao contrário do que o nome indica, a Zona Desmilitarizada (DMZ), que divide a península em dois Estados, é um dos lugares mais fortificados do planeta, cheio de cercas de arame farpado e de campos minados.

O alívio das tensões militares na fronteira faz parte do acordo alcançado em Setembro de 2018 durante uma cúpula em Pyongyang entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in. A maioria desses acordos não saiu do papel. AFP