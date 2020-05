Itália tem menor número de mortes diárias em quase 2 meses

A Defesa Civil da Itália informou neste Domingo (3) que o país registou 174 mortes pelo novo Coronavírus nas 24 horas anteriores, elevando o total para 28.884. Este é o menor número de óbitos diários contabilizado desde o último dia 14 de Março. Segundo o novo balanço, o ritmo do surgimento de novos casos também está a diminuir. Ao todo, são 100.179 casos activos – que não consideram os curados e as mortes -, uma redução de 525 pessoas num dia. No Sábado (2), em números totais, houve uma diminuição de 239.

No total, 81.654 pessoas estão curadas da doença, sendo que 1.740 recuperações foram registadas entre Sábado e Domingo. A tendência de queda também continua no número de pacientes hospitalizados em terapia intensiva. De acordo com a Defesa Civil, mais 38 pessoas deixaram o sector médico, sobrando 1.501. Na Lombardia, a quantidade de vítimas diárias também cai. Ontem, foram apenas 42 novas mortes, totalizando 14.231.

No balanço anterior, haviam sido 47 óbitos. Os novos dados demonstraram que a pandemia na Itália está a desacelerar no momento em que o país se prepara para iniciar a chamada “Fase dois” na luta contra o novo Coronavírus. As medidas de reabertura gradual variam nas 20 regiões da Itália, o que já provocou uma polêmica.

O Governo da Calábria, por exemplo, contrariou o primeiro-ministro Giuseppe Conte e reduziu as restrições, autorizando a reabertura de bares e restaurantes. Outros sectores da economia já haviam sido retomados em 27 de Abril. Já as escolas, no entanto, serão reabertas apenas em Setembro.