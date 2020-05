MINJUDE líquida dívidas com as federações

O Ministério da Juventude e Desportos (MINJUDE) começou a liquidar às dívidas com as federações angolanas, segundo uma fonte daquele organismo. O pagamento prende-se com os feitos que determinadas modalidades, à luz daquilo que foram as competições, conquistaram: medalhas em nome de Angola.

Por isso, as ordens de saque tiveram disponibilidade por parte do Ministério das Finanças para permitir a satisfação dos atletas. Com isto, o MINJUDE adiantou que várias federações tiveram a possibilidade de manter o compromisso com as federações, uma vez que conquistaram por mérito os feitos. Assim, oito federações vão, nos próximos dias, receber as verbas para pagarem aos atletas, treinadores e dirigentes que fizeram o nome de Angola fora de portas.

Por esta razão, o MINJUDE vai receber setenta e dois milhões de kwanzas para cabimentar às federações que conquistaram medalhas. Ainda assim, o andebol sénior feminino, o basquetebol masculino, o judo, o voleibol e outras modalidades vão ter os seus prémios assistidos. As modalidades, algumas, conquistaram medalhas e outras merecem prémios de participação, uma vez que participaram em competições internacionais. Maior parte das premiações, segundo a fonte deste jornal, são parte dos Jogos Africanos de Brazzaville realizados em 2015.