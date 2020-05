BNA analisa indicadores macroeconómicos na quinta-feira

O Banco Nacional de Angola antecipou a reunião do Comité de Política Monetária (CPM), inicialmente prevista iniciar a 27 de Maio, para o dia 7 de Maio, mantendo-se na agenda de trabalhos a análise da evolução dos indicadores macro-económicos e análise dos mercados monetário e cambial, visando a formulação da política monetária de acordo com os seus objectivos e metas.

Os trabalhos, segundo apurou OPAÍS, terão como foco as consequências do novo coronavírus e o alcance das medidas que visam a sua mitigação. A fonte acrescenta que tudo está a ser feito no sentido de amortecer, ao máximo, os efeitos do coronavírus na economia.

Na sessão do dia 27 de Março de 2020, os membros do comité analisaram o comportamento dos principais indicadores económicos, tendo presente a actual conjuntura internacional e o seu impacto na economia nacional. Apurou-se ainda que, no mês de Fevereiro, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou uma variação mensal de 1,72% abaixo da registada no mês anterior (2,05%), resultando numa variação homóloga de 18,74%, acima da observada em igual período de 2019 (17,95%).

A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas continua a ser o principal factor de pressão sobre os preços na economia, tendo contribuído com 56,79%. Na província de Luanda, de acordo com dados apresentados pelo governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano, verificou-se uma redução mensal do IPC de 0,36 ao fixar-se em 1,48%, em Fevereiro, face aos 1,84% do mês passado.

Em termos homólogos, a inflação nesta província atingiu 18,42%, representando uma aceleração de 0,52 pontos percentuais face ao mês anterior (17,90%). A classe de alimentação e bebidas não-alcoólicas contribuiram com 46,25% para a inflação registada em Luanda. No período em referência, o Índice de Preços no Grossista (IPG) apresentou um ligeiro aumento no mês em análise, ao fixar-se em 1,74% contra os 1,72% apurados no mês de Janeiro, resultando assim numa variação homóloga de 19,84%, superior à registada no mês anterior (19,35%). A influenciar esta variação de 12 meses, estiveram os produtos importados com uma contribuição de 14,95 pontos percentuais, o que representa 75,33% da variação total. Não obstante o IPG dos produtos importados ser o que mais contribui para a inflação global, verifica-se que, em termos de variação, a dos produtos nacionais (1,99%) mantém-se acima da variação dos produtos importados (1,67%), situação que prevalece desde meados de 2018.

Expansão da base monetária

A Base Monetária em Moeda Nacional, variável operacional da política monetária, influenciada pelo efeito líquido das operações do Tesouro Nacional, expandiu Kz 133,49 mil milhões (9,26%), face à contracção de 9,09% registada no mês de Janeiro de 2020. A expansão da Base Monetária reflectiuse no aumento das reservas bancárias em moeda nacional em Kz 138,40 mil milhões (14,40%), sendo que as notas e moedas em circulação contraíram em Kz 4,91 mil milhões (1,02%). No mercado monetário interbancário, foram transaccionados Kz 722,16 mil milhões, representando uma diminuição de Kz 73,56 mil milhões (9,24%) face ao período anterior.

A LUIBOR na maturidade overnight que se situava em 19,98% no mês de Janeiro de 2020, reduziu para 16,94% em 27 de Março. O agregado monetário M2 em moeda nacional, que congrega a totalidade dos depósitos bancários em moeda nacional e as notas, e moedas em poder do público, contraiu 6,24% em relação ao nível observado em Janeiro de 2020, tendo passado de Kz 4,94 biliões para Kz 4,64 biliões. Esta diminuição reflectiu-se nos depósitos que contraíram em Kz 299,21 mil milhões e nas notas e moedas em poder do público que contraíram em Kz 9,18 mil milhões.

O stock das notas e moedas em poder do público passou de Kz 368,00 mil milhões em Janeiro de 2020 para Kz 358,82 mil milhões em Fevereiro. O stock do crédito em moeda nacional situou-se em Kz 3,5 biliões, o que representa uma contracção mensal de 0,38%, face ao aumento de 1,78% observado no mês de Janeiro. O BNA vendeu USD 1,29 mil milhões aos bancos comerciais nos dois primeiros meses de 2020.

Os montantes vendidos foram repartidos em USD 813,64 milhões em Janeiro e USD 472,33 milhões em Fevereiro. Importa referir que desde Janeiro de 2020, as companhias petrolíferas que operam em Angola passaram a vender divisas directamente aos bancos comerciais, tendo o montante transacionado nos dois primeiros meses se situado em USD 556,80 milhões. A taxa de câmbio de referência no mercado primário fixou-se em Kz 492,63 por dólar dos Estados Unidos, mantendo-se sensivelmente ao mesmo nível de Janeiro.

O stock das Reservas Internacionais Brutas situou-se em USD 16,39 mil milhões em Fevereiro de 2020, contra USD 16,84 mil milhões em Janeiro (-2,61%), equivalente a um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 8,34 meses. As Reservas Internacionais Líquidas fixaram-se em USD 10,89 mil milhões, o que representou uma diminuição de 3,92% face ao mês de Janeiro (USD 11,34 mil milhões).