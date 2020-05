Carta do leitor: Os bandidos estão de volta

Caro director, Não sei se as pessoas já perceberam, mas os bandidos estão a fi car assanhados outra vez. Mesmo agora, no tempo da quarentena, que as as pessoas estão todas em casa, eles não páram. Mesmo agora que todas as famílias estão a resmungar porque falta dinheiro. Se calhar eles estão mais activos porque a pobreza aumentou e para eles também. No Camama, mesmo nos condomínios, todos os dias temos assaltos.

Rompem muros, não querem saber. Não sei, mas parece que a Polícia relaxou outra vez. Ou então andaram a soltar os bandidos, o que é muito mau. Mesmo estas solturas da pandemia, acho que muitos deles já estão a roubar e a assaltar outra vez. Assim, ganhamos uma outra pandemia. Nós que já temos muitas. Mesmo com o estado de emergência, os bandidos estão assanhados, acho que a Polícia deveria ter ordens para tomar medidas mais severas.

O cidadão trabalha e sofre, não é justo que um bandido viva de roubar o fruto do trabalho alheio. Aqueles bandidos que já estavam presos, a Polícia deveria ter como controlar os seus movimentos todos os dias. O nosso Estado deve apostar na tecnologia, mas não é só pôr câmaras na cidade, é preciso usar pulseiras electrónicas e até chipes para controlar. Viver com medo da pandemia e dos bandidos tudo junto não é fácil. E ainda falta a luz e a água. Jacinto Feliciano Luanda