Altos responsáveis norte-americanos acreditam que a China guardou suprimentos médicos durante a fase mais aguda da disseminação do coronavírus no país, relata a agência Associated Press, citando documentos de inteligência “apenas para uso oficial” do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês).

A análise dos documentos afirma que, no início de Janeiro, o país asiático subvalorizou a ameaça representada pelo coronavírus, ao mesmo tempo que importava suprimentos médicos e diminuía a sua exportação, particularmente máscaras faciais, luvas e outros equipamentos de protecção. A inteligência acaba de me informar que eu estava correcto e que eles NÃO mencionaram o assunto do CoronaVírus até ao final de Janeiro, pouco antes de eu banir a China dos EUA…

Além disso, só falavam do Vírus de forma muito pouco ameaçadora, ou como dado adquirido… Segundo a fonte, os médicos que alertavam sobre o novo coronavírus estavam a ser silenciados, e houve responsáveis hesitantes em relatar más notícias, mas Poderio naval das forças armadas chinesas tem estado a ser reforçado que esses passos teriam acontecido devido a obstáculos burocráticos e mediáticos existentes, uma posição que o presidente norte-americano, Donald Trump, já defendeu.

“Não há evidências públicas que sugiram que tenha sido uma conspiração intencional para comprar os suprimentos médicos do mundo”, diz a AP. O secretário de Estado dos EUA concordou que o vírus não foi espalhado deliberadamente, mas disse, também ao se referir, provavelmente, ao SARS de 20022003, que “estas não foram as primeiras vezes que tivemos o mundo

exposto a um vírus como resultado de falhas num laboratório chinês”. O alto responsável também afirmou que há “evidências significativas” de que o vírus veio do laboratório de Wuhan, e que a comunidade de inteligência precisa continuar a fazer o seu trabalho para determinar a origem da pandemia.

O outro lado da moeda

Pequim tem reagido às críticas norte-americanas, referindo diversas falhas nos EUA na preparação para o combate contra a pandemia e negando as críticas de Washington e aliados de que esta teve o seu início no laboratório de Wuhan, seja propositada ou acidentalmente. Donald Trump tem também recebido críticas nos EUA por, supostamente, falhar em usar informação inicial das agências de inteligência sobre o coronavírus e o seu potencial impacto. A China informou a Organização Mundial da Saúde sobre o novo coronavírus em 31 de Dezembro de 2019, entrou em contacto com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças [CDC, na sigla em inglês] dos EUA em 3 de Janeiro de 2020 e identificou publicamente o patógeno como um novo coronavírus em 8 de Janeiro.

Além disso, Pequim revelou que o vírus era transmissível de pessoa para pessoa em 20 de Janeiro, um dia antes de os EUA relatarem o primeiro caso. Muitos estudos têm apontado para a origem natural do coronavírus, mais provavelmente em morcegos, antes de passar para o homem. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge, Reino Unido, concluiu que o vírus surgiu mais ao sul da China, e não na região de Hubei, possivelmente já em Setembro de 2019.