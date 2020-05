Editorial: O fim aqui também?

A Europa começa a desconfi nar as suas populações, a pandemia Covid-19 começa a dar sinais de poder ser controlada, tal como aconteceu na China e em alguns outros países asiáticos. A humanidade começa a aprender a lidar com o vírus, vai passar a viver com ele como vive com muitos outros. Depois virá a vacina, virão os medicamentos específi cos.

Mas se a Europa começa a desconfi nar e a consciencializar-se de que vai passar a viver de outra forma, já em África, ao que parece, o problema ainda nem começou. Ou talvez nem chegue a rebentar. Talvez alguma razão ambiental ou biológica assim o determine.

O certo é que o continente africano, no seu todo, tem muito poucos casos, tal que a contagem é feita somando o total de todos os países, e ainda assim está abaixo de algumas cidades europeias. O grande teste, porém, começa agora, com a mudança de estação. Se no Cacimbo se mantiverem os números ou ritmo de crescimento, então a pandemia poderá ter passado ao lado do continente