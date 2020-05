Marinha chinesa teria reforçado frota naval com seis submarinos nucleares

A Marinha chinesa está a fortalecer a sua frota, e agora conta com seis submarinos nucleares da classe Jin, ou Type 094A, segundo fontes militares norte-americanas. A Marinha chinesa está a se fortalecere já recebeu diversos equipamentos novos, como porta-aviões e caças J-15, que estão a ser fabricados em massa em solo chinês, um destroier, um submarino nuclear e uma aeronave de patrulha submarina.

Os submarinos da classe Type 094 de segunda geração tem aproximadamente 137 metros de comprimento e são equipados com 12 tubos de mísseis, sendo que cada um deles é capaz de disparar o JL2 (míssil balístico), que transporta de uma a três ogivas nucleares e que tem um alcance de até 7.200 quilómetros.

O JL-2 é um míssil balístico lançado por submarinos de segunda geração chineses, implantados nos submarinos da classe Type 094 da Marinha do Exército Popular de Libertação da China, segundo o portal Defence Aviation Post. De acordo com o relatório anual de 2019 do Departamento de Defesa dos EUA sobre as capacidades chinesas, o gigante asiático teria construído seis submarinos nucleares da classe Type 094 com quatro deles operacionais e dois no estaleiro Huludao.

Além dos submarinos da classe Type 094, o gigante asiático também estaria a desenvolver embarcações de próxima geração, submarinos da classe Type 096, que poderão transportar 24 mísseis JL3, com alcance estimado em mais de 10 mil quilómetros.