Mundo: 3,5 Milhões. África: 48 Mil. E Angola tem 36 casos de Covid-19

Em Angola, as estatísticas subiram hoje para 36 casos positivos, 23 activos, 11 altas e duas mortes. Durante a tarde, o número de infectados pelo novo Coronavírus no mundo passou o patamar dos 3,5 milhões e, as vítimas mortais, suplantam as 250 mil pessoas. No continente africano, superou-se os 48 mil em contágios e está-se perto das duas mil mortes