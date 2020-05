Centro Electrónico de Segurança Pública inaugurado hoje

A Polícia Nacional, em Luanda, ganha, hoje, Quarta-feira, 06, um Centro Electrónico de Segurança Pública (CESP), uma plataforma electrónica de coordenação operacional, a ser inaugurado no município do Kilamba Kiaxi Segundo nota da Polícia Nacional a que o Jornal OPAÍS teve acesso, o centro, com instalações modernas, construídas para o efeito, está localizado no Município do Kilamba Kiaxi, cercanias do Capolo l, em Luanda, e visa, essencialmente, auxiliar a corporação no que ao policiamento inteligente diz respeito.

O acto de inauguração, segundo, ainda, a nota, acontece na manhã desta Quarta-feira, pelas 9h00, numa cerimônia a ser marcada pela observância, rigorosa, das medidas de segurança e prevenção da Covid-19. O centro será inaugurado pelo ministro do Interior, Eugénio César Laborinho, em companhia do comandante-geral da Polícia angolana, Paulo Gaspar de Almeida e de membros do Conselho Superior da Polícia. A estrutura fica sob égide do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional.