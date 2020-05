Editorial: Sem dietas

O dia de hoje celebra a alimentação saudável e a aceitação do próprio corpo. É O Dia Internacional Sem Dieta. É dia para reflectir sobre a ditadura da ideia do corpo perfeito que faz com que milhões de pessoas no mundo adoptem regimes alimentares prejudiciais para o seu organismo, privando-o de nutrientes essenciais para uma vida saudável.

A alimentação deve ser pensada para o equilíbrio e saúde do corpo e da mente, não para a imagem estética, muito menos em prejuízo próprio. Em África, os hábitos alimentares tradicionais, que vão sendo abandonados, encerram, na maior parte das vezes, as quantidades de nutrientes necessários. Por cá, também de deve aproveitar este dia para reflectir sobre a alimentação tradicional e o seu papel no bem-estar do organismo humano.