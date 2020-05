Empresa transformadora de papel reabre com produção de rolo de marquesa e máscaras

A sócia-gerente da unidade fabril, Claudia Cruz, referiu que a fábrica funcionou durante um ano, mas em Dezembro de 2019 foi forçada a encerrar as portas, por não ter conseguido meter toda a estrutura a funcionar. “Arranquei com a produção de guardanapos de papel. No entanto, ainda pretendia montar a linha de papel higiénico, rolos de cozinha, rolos de marquesa , toalhetes para a casa de banho e a parte gráfica“, explicou.

Nádia Cruz contou que a unidade fabril foi inaugurada em Março de 2018 e encerrou em Dezembro de 2019. De modo a salvar a estrutura, a empresária recorreu ao crédito fiscal que o Executivo está a disponibilizar, neste período da pandemia, para manter a tesouraria das empresas . “Já inscrevi a empresa para beneficiar do crédito, agora tenho de aguardar até final de Maio e saber se foi seleccionada, explicou.

A Empresa de Transformação de Papel do Sul Lda( ETPS era a única na região Sul do país).

Nádia Cruz disse que já recorreu a vários financiamentos, mas não teve sucesso. “Fui obrigada a manter oito funcionários no mínimo, pelo facto de ser uma das condições exigidas para estar enquadrada no financiamento que seria pelo BAD, que era a mesma linha do BPC, não aconteceu e tive de recorrer a outros bancos”, explicou. Localizada no Lubango, na zona industrial, a unidade fabril conta com duas naves construídas, e a linha de produção de guardanapos de papel é um contentor de matéria-prima.

Quanto à actividade, as máquinas estão paralisadas e conta com algumas bobina de matéria-prima caso se consiga financiamento por parte da banca A empresária garantiu que está preparada para apoiar o Executivo com uma produção de máscaras, rolos de papel para hospitais em grande escala . “A fábrica conta com uma capacidade de produzir seis contentores de papel higiénico, a mesma quantidade guardanapos , o equivalente a 5 mil embalagens em 8 horas de trabalho”, salientou.