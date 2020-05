Governo emprega AKz 3 mil milhões no combate à pobreza

três mil milhões, 712 milhões, 867 mil Kwanzas foram desembolsados pelo Governo Provincial de Malanje na implementação de acções inseridas no Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, durante o ano de 2019. A informação, que vem expressa no comunicado final da I Sessão Ordinária do Governo Provincial, decorrida ontem (Terçafeira), realça que o referido valor serviu para aquisição de equipamentos e “inputs” (insumos) agrícolas, com destaque para tractores e moto-cultivadoras, bem como o loteamento de terras em benefício de associações de camponeses.

O valor em causa destinou-se ainda à implementação de acções de produção no âmbito do MOSAP II (Projecto de Agricultura Familiar e Comercialização) e aquisição de moageiras e reparação de equipamentos sociais, além da implementação de projectos diversos de apoio aos ex-militares e famílias vulneráveis na província.

O montante faz parte de um total de 40 mil milhões, 758 milhões e 754 mil Kwanzas gastos no ano transacto, aplicados ainda em investimentos e outras actividades voltadas ao desenvolvimento sócio-económico da província. A I Sessão Ordinária do Governo Provincial visou apreciar o grau de cumprimento das recomendações da reunião anterior, o plano anual de actividades do governo provincial referente ao ano 2019, Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, ponto de situação da execução do PIIM (Plano Integrado de Intervenção nos Municípios), plano local de resposta à Covid-19, entre outros assuntos. O encontro contou com a participação de directores provinciais e administradores municipais.