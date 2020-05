Luanda com Centro Electrónico de Segurança Pública

Localizado no Capolo l, Kilamba Kiaxi, o CESP tem como objectivo primário atender e disseminar, permanente, ocorrências polícias, em coordenação com as forças no terreno.

O CESP vai reforçar a gestão da segurança pública nas zonas periféricas da cidade capital, uma vez que o sistema de videovigilância instalado vai inibir e, noutros casos, identificar e localizar os infractores que ainda persistem nas práticas criminais e outras infracções.

Está interligado com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), por intermédio da rede de fibra óptica, a fim de cruzar os dados e responder as solicitações de intervenção policial, por via do terminal de emergência 111.

O centro conta com uma Data Center (Sala de Sistema), Sala de Despacho (monitoramento), Sala de análise, coordenação operacional, sala de reuniões, de formação e registo e casa das máquinas.

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, que falava no acto de abertura da infra-estrutura, afirmou que o Centro Electrónico de Segurança Pública é uma conquista do Executivo angolano, por contribuir no monitoramento do movimento de pessoas em locais públicos, controlo e rastreamento de veículos mediante observação via Sistema CCTV.

“Tendo em atenção a escassez de efectivos para pôr cobro a actividade operacional, é, também, missão da plataforma electrónica auxiliar as forças no terreno, sendo que terá a gestão directa dos operacionais do Comando Provincial de Luanda”, disse.

O ministro aproveitou a ocasião para proceder à entrega de meios auto ao CESP, como viaturas e motorizadas, que vão auxiliar o trabalho de respostas às solicitações que forem demandadas.

Angop