Câmaras instaladas nas ruas de Luanda começam a funcionar

A unidade nova orgânica dependente do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (CPL), o Centro Electrónico de Segurança Pública, foi inaugurado pelo ministro do Interior, Eugénio Laborinho, que a considerou uma conquista do Executivo capaz de tornar as instituições mais modernas e eficazes, com capacidade de responder aos desafios da actualidade. Numa altura em que se tem implementado o policiamento de proximidade, o objectivo primário deste centro, segundo o ministro, consiste no atendimento e disseminação permanente de ocorrências policiais, em coordenação com as forças no terreno, disse.

“O monitoramento do movimento de pessoas em locais públicos, controlo e rastreamento de veículos mediante observação via Sistema CCTV. Tendo em atenção a escassez de efectivos que ainda persiste para pôr cobro à actividade operacional, é, também, a missão da referida plataforma electrónica auxiliar, sendo que, terá a gestão directa dos operacionais do CPL”, disse. A ideia é reforçar a gestão da segurança pública nas zonas periféricas da cidade capital, uma vez que o sistema de videovigilância instalado poderá inibir e, noutros casos, identificar e localizar os infractores que ainda persistem nas práticas criminais.

Financiado pelo banco sul-coreano Eximbank, o CESP está interligado com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), por intermédio de uma rede de fibra óptica, a fim de cruzar os dados e responder às solicitações de intervenção policial por via do número de emergência 111. Solicitações como cruzamento de dados sobre a situação delituosa, análise estatística da situação criminal e monitoramento das potenciais zonas propensas ao crime, cobertura em sistema de rádio Hytera, para a melhoria da comunicação entre as unidades policiais e o Centro, localização das patrulhas policiais, por via de sistema MDT – Terminal de Dados Móveis, bem como o controlo de pontos estratégicos (entrada e saída da cidade de Luanda), serão tidos em conta.

O ministro Laborinho aproveitou o momento para proceder à entrega de meios auto ao CESP, como viaturas e motorizadas, que irão auxiliar o trabalho de respostas às solicitações que forem demandadas. O CESP está localizado no Capolo l, município do Kilamba Kiaxi.

A cerimônia foi testemunhada por diversas individualidades, nomeadamente o secretário de Estado do Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação Social, o vice-governador de Luanda, secretário de Estado do Interior, Comandante Geral da Polícia Nacional, representantes do Ministério das Finanças, administrador do Kilamba Kiaxi e Membros dos conselhos consultivos do MININT e da Polícia Nacional.