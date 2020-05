Conselho da República recomenda prorrogação do Estado de Emergência

O Conselho da República recomendou, nesta quinta-feira, a prorrogação do Estado de Emergência, a fim de conter a propagação da covid-19, pandemia que já infectou 36 pessoas em Angola, desde Março último.

Angola observa esta fase excepcional desde 27 de Março. Neste período, o país já registou duas prorrogações, sendo que a última vigorará até às 23h:59 do dia 10 de Maio.

A propósito da reunião do Conselho da República desta quinta-feira, a porta-voz do encontro, Rosa Cruz e Silva, fundamentou que persistem as razões da declaração do Estado de Emergência, acrescidas com o surgimento de casos de transmissão local.

O órgão de consulta do Presidente da República considerou fundamental a melhoria da distribuição de água à população que não têm acesso regular ao líquido.

A reunião deliberou que o funcionamento dos mercados ocorra de terça-feira a sábado e que se aumente os testes contra a covid-19 à população.

Sob orientação do Presidente João Lourenço, o Conselho reconheceu que grande parte da população tem dificuldade em enfrentar as medidas restritivas do Estado de Emergência, por falta de meios de subsistência.

Neste particular, Rosa Cruz e Silva afirmou que foi sugerido que se encontre um equilíbrio entre o confinamento social e as dificuldades enfrentadas pelas famílias carenciadas.

Segundo a porta-voz, a sessão recomendou a interpretação correcta as disposições do decreto que estabelece o Estado de Emergência, para que a sua aplicação não seja desigual e dependente do entendimento subjectivo do agente da autoridade.

Nessa esteira, esclareceu que não há qualquer impedimento à circulação de viaturas transportando bens alimentares durante as 24 horas no país.

A sessão reconheceu também o trabalho da Polícia Nacional e dos órgãos de defesa e segurança.

Fazem parte do Conselho da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da república, líderes de partidos político com assento parlamentar e entidades convidadas.

Angop