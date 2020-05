Ministro reafirma aposta do Executivo na gestão da segurança pública

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, disse, ontem, em Luanda, que o Centro Electrónico de Segurança Pública é uma conquista do Executivo angolano no âmbito das políticas públicas que visam a gestão da segurança e tranquilidade dos cidadãos. Eugénio Laborinho referiu que o centro, inaugurado ontem, vai possibilitar o monitoramento do movimento de pessoas em locais públicos, controlo e rastreamento de veículos mediante observação via Sistema CCTV.

“Tendo em atenção a escassez de efectivos que ainda persiste para pôr cobro a toda a actividade operacional, é, também, missão da plataforma electrónica auxiliar as forças no terreno, sendo que terá a gestão directa dos operacionais do Comando Provincial de Luanda”, disse.

O Centro Electrónico de Segurança Pública (CESP) da Polícia Nacional, uma unidade orgânica dependente do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (CPL), para auxiliar as forças policiais no policiamento na cidade capital, foi inaugurado, ontem. Localizado no Capolo l, Kilamba Kiaxi, o CESP tem o objectivo primário de atender e disseminar, permanentemente, ocorrências policiais, em coordenação com as forças no terreno.

O CESP vai reforçar a gestão da segurança pública nas zonas periféricas da cidade capital, uma vez que o sistema de videovigilância instalado vai inibir e, noutros casos, identificar e localizar os infractores que ainda persistem nas práticas criminais e outras infracções.

