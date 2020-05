Surgem rumores sobre existência de instalação de mísseis perto de aeroporto de Pyongyang

Num relatório, o Centro para Estudos Estratégicos Internacionais (CSIS, na inglês) citou que imagens de satélite demonstram uma estrutura que poderia abrigar o programa da Coreia do Norte de grandes mísseis balísticos intercontinentais (ICBM, na sigla em inglês), que especialistas acreditam poder atingir qualquer ponto nos EUA, revela a agência Reuters. A instalação esteve em construção desde 2016, e inclui diversas características como um terminal ferroviário coberto e edifícios conectados, de acordo com o relatório publicado pelo CSIC nesta Terça-feira (5).

A área fica perto de uma fábrica de componentes balísticos na capital do país. “Considerando o conjunto, estas características sugerem que a instalação foi provavelmente projectada para possibilitar operações com mísseis balísticos”, avalia o relatório. Não foi possível contatar a Embaixada da Coreia do Norte, em Pequim, para comentários. As negociações voltadas ao desmantelamento do arsenal nuclear norte-coreano e programas de mísseis estão paralisadas, visto terem sido interrompidos os encontros entre autoridades norte-coreanas e norte-americanas.