Carta do leitor: A Covid-19 e o frio

Caro director

Está a chegar o Cacimbo e temo que os nossos problemas com a Covid-19 comecem agora. Li que a África do Sul está fazer contas para o pico da doença em Agosto, o que quer dizer que nós também nos devemos preparar, por causa do frio que ajuda a doença a espalhar-se e também porque estamos na mesma região e a doença não conhece fronteiras.

Tenho medos pelas pessoas do nosso país que vivem nas áreas onde faz mais frio, onde muitas pessoas já passam mal com doenças respiratórias. Se alguém conhece o Bié, o Huambo, a Huíla e mesmo o Moxico e o Cuando Cubango na época do frio, então sabe do que estou a falar.

Temos todos de nos cuidar. E o Governo deve prestar muita atenção também, porque se a doença se espalha no centro do país, então daí para o resto de Angola será mais fácil. António Francisco Luanda