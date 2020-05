Cientistas italianos afirmam ter desenvolvido 1ª vacina do mundo contra coronavírus

Segundo noticia o jornal britânico The Independent, após testes realizados para a obtenção de uma vacina no Hospital Lazzaro Spallanzani de Roma, que é especializado em doenças infecciosas, cientistas lograram gerar anti-corpos em ratos que podem funcionar em células humanas. Os pesquisadores obtiveram cinco vacinas geradoras de um grande número de anti-corpos, seleccionando em seguida as duas que apresentaram os melhores resultados.

As vacinas candidatas foram escolhidas com base no material genético do DNA da proteína-espigão que o novo coronavírus utiliza para penetrar nas células humanas. Após uma única vacinação, os ratos desenvolveram anti-corpos capazes de bloquear o vírus de infectar células humanas.“Isto representa o estado mais avançado de testes na Itália de uma pesquisa de vacina”, afirmou Luigi Aurisicchio, presidente-executivo da Takis, empresa que lidera o estudo, citado pelo jornal. “Segundo o Hospital Spallanzani, tanto quanto sabemos, somos os primeiros no mundo a conseguir uma neutralização do coronavírus por uma vacina”, prosseguiu Aurisicchio, esperando que o experimento bem-sucedido com os ratos “resulte também em humanos”.

Segundo adiantou, igualmente, o presidente-executivo da Takis, testes estão agendados para o último trimestre deste ano, acrescentando que continuam a trabalhar “arduamente numa vacina proveniente de pesquisa italiana, com uma tecnologia totalmente italiana e inovadora, testada na Itália e colocada à disposição de todos”. Contudo, Aurisicchio apelou ao apoio de “instituições e parceiros nacionais e internacionais que possam nos ajudar a acelerar o processo”, cita o jornal. Os próximos testes a serem realizados terão como objectivo determinar quanto tempo durará a resposta imunológica.